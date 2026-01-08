陳其邁跟進蔣萬安　高雄國中小營養午餐免費

民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 資料照） 中評社高雄1月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市長蔣萬安6日宣布台北市營養午餐將全面免費，獲得極高關注與好評。高雄市政府原先稱維持使用者付費原則不跟進。不過，民進黨籍高雄市長陳其邁8日突宣布公立國中小學營養午餐全面免費，政策大轉彎，不讓台北專美於前。



台中市長盧秀燕今也宣布台中市公立國中小營養午餐免費。



陳其邁8日無公開行程。高雄市政府8日上午發新聞稿表示，陳其邁宣布，全高雄市自2026學年度起，公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加新台幣18億元經費，嘉惠全高雄市約18萬名學生。



高雄市教育局指出，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁指示自2024學年度起，每年編列1億4千萬元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5800萬元。



教育局指出，巿政府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，2026年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用台產可溯源食材。三章1Q標準是CAS台灣優良農產品標章、台灣有機農產品標章、產銷履歷農產品標章，加上台灣農產品生產追溯條碼。



教育局指出，因應“教育部”導師費增加，陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。