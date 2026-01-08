藍白委陳菁徽陳昭姿聯手　曝賴蕭昔挺代孕制

藍委陳菁徽與民眾黨委員陳昭姿聯手站上發言台。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月8日電（記者 張穎齊）“立法院”8日審查《人工生殖法》修正草案，各界關注綠白合不合，仍未明朗。過程中仍是藍白合作，再度同聲主張將“代理孕母”制度納入修法。其中，中國國民黨籍“立委”陳菁徽與台灣民眾黨“立委”陳昭姿聯手強調，早在20多年前，時任“立委”的賴清德與蕭美琴等人就曾連署推動相關法案，如今民進黨卻轉為反對，已形成明顯矛盾。



針對民進黨“立法院”黨團總召柯建銘傳出希望讓法案順利出委員會。民進黨籍衛環委員會召委劉建國受訪時並未正面回應，只強調讓各方充分討論。台“衛生福利部長”石崇良則說，目前“行政院”版本是沒有納入代理孕母制度。



陳菁徽、陳昭姿8日在“立法院”社會福利及衛生環境、司法及法制委員會，一起站在質詢台合作出擊。陳菁徽指出，台灣討論代理孕母制度並非始於今日，而是由賴清德在22年前率先提出修法版本，蕭美琴與陳其邁也曾連署支持。



她表示，自己過去參與“衛福部”專家會議與國外法制研究，瞭解人工生殖與代孕相關制度在各國發展狀況，呼籲審查應回歸醫療專業與理性討論，而非政治動員。



民進黨籍“立委”輪番圍剿陳菁徽身兼婦產科醫師，代孕合法將使陳菁徽有利益。陳菁徽駁斥，希望大家不要對她做人身攻擊，她所主張的是，每一個想要成家的民眾，都應該有平等使用人工生殖技術的權利。單身女性、女同志，以及不孕症患者在醫療需求上其實有所交集，如果只允許部分族群使用人工生殖，卻排除沒有健康子宮或須借助代理孕母者，那麼是否仍算真正保障生育權？



她也再度強調，代孕制度討論應科學理性、避免對立，並呼籲社會體諒台灣醫療體系人才流失的壓力。