台軍方記者會簡報每段皆標“無”　藍委嗆好笑

台軍方召開記者會的報告，在段末都會加上【無】字。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月8日電（記者 鄭羿菲）台軍方元旦起實施公文都得逐段標示機密等級，一架F16V於6日在花蓮外海失事，軍方召開記者會的報告也在段末都加上【無】，引起關注。“國防部長”顧立雄8日回應，精準標示機密是為與美軍實質交流的基本功。但中國國民黨籍“立委”徐巧芯則不滿地接連批評，全台人民都覺得好笑、軍官也覺得莫名其妙，公開的記者會還有必要這樣標？



“立法院”“外交及國防委員會”召委、民進黨籍“立委”王定宇則打圓場說，請“國防部”就記者會公開資訊是否要這樣標可以審慎考慮，寫“無”若容易引起錯誤判讀，也可以寫U（Unclassified，指非機密），你在讀中文寫個U語意不會中斷。顧立雄才說，我們會逐步蒐集意見、檢討，但這是必要進步的作法。



台軍方自今年1月1日起實施“機密資訊精準標示精進作法”，內外公文公報，都須逐段審認及標示，每段標示密等，引爆基層強烈反彈，軍方隨後緊急調整政策，取消Line、Signal等社群軟體公務群組標示要求，不過昨天空軍召開F16V救援緊急記者會，對外公開簡報也大辣辣的寫上【無】。



“立法院”“外交及國防委員會”8日邀請防長顧立雄報告“中共近期對台軍演之軍事威脅研析、國際情勢應對及國安應處作為”，並備詢。



徐巧芯質詢時問及，記者會就是公開資訊，要寫就寫在PPT封面，每頁都寫【無】，除了讓基層軍人一直打字外，還讓民眾看不清楚要表達什麼，這政策到底有什麼好處？公開對外就不會有機密，有機密就不會召開記者會了，還要這樣寫嗎？