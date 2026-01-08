台軍方將加嚴降敵刑罰　“司法院”表示疑慮

“司法院”刑事廳副廳長顧正德（左）。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會今天審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案，“行政院”版本希望加嚴降敵罰則，軍人“不盡責降敵”最重判10年。對此，“司法院”刑事廳副廳長顧正德在報告時表達疑慮立場。



顧正德說，因“效忠之表示”的涵義太廣泛，應該要增加適性犯要件，比如“足以生軍事上之不利益”等，才符合刑罰的最後手段性。



針對近年發生多起現役軍人對解放軍宣誓效忠的案件，“行政院”、多名民進黨“立委”均提出《陸海空軍刑法》第24條修正草案，其中多個版本皆指向“現役軍人不盡其應盡之責而降敵者”，刑責從原本的處1年以上、7年以下有期徒刑，提高至處3年以上、10年以下有期徒刑。



其中新增條文“以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑。”



“國防部”法律事務司司長吳逸聖對此表示，現役軍人若不盡責且降敵，已違反保衛“國家安全”的忠誠義務，可非難性甚高，應加重處罰；至於新增條文部分，他指出，現行法規的懲罰措施並不足以達到嚇阻與懲罰效果，因此提出“以言語、舉動、文字或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑”，才能有效確保“國家安全”及軍事利益。



但“司法院”代表顧正德則表示，“效忠之表示”的涵義太廣泛，為了避免過度擴張可罰性範圍，應該要增加適性犯要件，比如“足以生軍事上之不利益”等；若行為未損害軍事利益，應該就以《陸海空軍懲罰法》所定的違紀行為加以規範。