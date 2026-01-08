賴卓下鄉宣講總預算案　許淑華：反效果

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月8日電（記者 方敬為）民進黨府院高層賴清德、卓榮泰將針對總預算案僵局啟動下鄉宣講，訴諸民意施壓在野，國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，要化解僵局，應設法朝野溝通，但民進黨政府只接受利己方案，無視在野黨訴求與地方政府需求，採取朝野對抗、“中央”地方對立路線，受創的都是地方民眾的福祉，綠營下鄉宣講爭取民意支持顯然是本末倒置，會造成反效果。



為推進在“立法院”卡關的今年度施政總預算案，外傳民進黨將規畫透過“行政團隊視察、協同地方作戰、民調數據發布”三軸線，訴諸民意，以打破政治僵局；包含賴清德和“行政院長”卓榮泰都將親自下鄉，直接對民眾訴諸總預算及建設的不可或缺，對在野黨“立委”施加壓力。



許淑華8日出席“歡慶2026消防節暨民力團體績優人員表揚典禮”，針對賴、卓將啟動下鄉宣講受訪表示，朝野有紛爭應該要設法溝通，並且相互妥協，其實在野黨的訴求一直很清楚，包括已通過且對地方政府有利的《財政收支劃分法》依法執行、編列軍人加薪等預算，只要民進黨政府採納，總預算就能繼續審理，但顯然民進黨政府只願接受利己方案，不願妥協。



許淑華指出，從賴清德元旦談話的內容，可以確信民進黨已決定採取對抗、對立路線，現在的策略是要將預算與法案僵局的責任全數推卸給在野黨，連“憲法”法庭人數不足也能開會決議，整個行政程序幾乎是民進黨說了算，現在又要舉辦下鄉宣講，要民眾檢視在野黨，簡直是本末倒置。