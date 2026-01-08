醫護抗議陳其邁擺爛神隱　放話不定時拜訪

高雄市獨立總工會、高醫工會、大同醫院工會8日上午出動1百多人在高雄市政府前抗議，最後還繞行市府大聲表達不滿。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月8日電（記者 蔣繼平）高雄市立大同醫院從高醫體系結束經營易手給長庚醫院滿一年，大同醫院工會不滿市府與長庚承諾跳票，留任員工不斷離職，8日再次前往市府陳情抗議，大喊口號“大同醫院、醫療崩壞；長庚接手，醫護出走；其邁擺爛，市民受害”。



現場陳情抗議持續1小時，高雄市政府最後由副秘書長王啟川出面接受陳情，衛生局副局長潘炤穎陪同。由於王啟川僅受理陳情帶回處理，不願回應現場提問與要求，現場人士不滿怒嗆“一群高官不把百姓放眼裡”，並放話將不定時拜訪陳其邁，未來公開行程都有機會遇到。



“高雄市立大同醫院”2025年起經營權從“高醫（高雄醫學大學附設中和紀念醫院）團隊”易主“長庚醫院”，從招標案審議過程被質疑黑箱、到醫護勞工權益都頻傳爭議，2024年9月高醫工會和大同醫院數百名醫護人員曾到市府前抗議。



由於大同醫院已由長庚醫院經營滿1年。高雄市獨立總工會、高醫工會、大同醫院工會8日上午再度出動1百多人，在高雄市政府前舉行記者會，痛批醫護人員勞動條件與福利待遇跳票、人力嚴重不足、醫療品質崩壞市民也受害等。