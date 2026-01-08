林宜瑾提兩國條例有內幕　吳子嘉猜黑手是賴

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／民進黨“立委”林宜瑾日前提案修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改法律名稱為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，並刪除條文中“國家統一”相關文字，引發爭議。後來傳出林宜瑾主動撤案，但遭林否認。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，林宜瑾是屬於地方型、服務型“立委”，整件事由林提案，就變得非常奇怪。他臆測該案背後應有人在操作，就是賴清德。



吳子嘉臆測，應該是有人叫林來連署這個案子，是誰能夠下命令，交代一個綠委做如此影響動搖國本的特殊案件？這件事就是法理“台獨”，“怎麼會有人幹這個事情呢？衹有一個人，就是賴清德”。



綠委林宜瑾日前提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法，卻在送出僅僅兩天的時間緊急撤案。然而林宜瑾強調，“還沒成案，何來撤案”。



吳子嘉6日在節目《董事長開講》表示，1992年通過的《兩岸人民關係條例》，是以“憲法”為基礎而產生，將領土區分為“台灣地區”與“大陸地區”，這與主權有關、很敏感的範圍。吳子嘉進一步說明，然林宜瑾提案修兩岸條例，就碰觸到最敏感的“台獨”議題。



吳子嘉認為，“立委”有分政策型，而林是屬於地方型、服務型“立委”，整件事由林提案，就會變得非常奇怪。吳臆測該案背後應是賴清德在操作。吳強調，賴現在的策略，就是搞一個叫做戰爭邊緣（Brinkmanship）遊戲，不斷打擦邊球來刺激北京，並跟藍白幹到底，不斷製造衝突，國家民不聊生、經濟垮掉也無所謂。