審大學法草案“部長”缺席　藍委更批內容空泛

藍委萬美玲。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）“立法院”教育及文化委員會今日審查《大學法》修正草案，“教育部”遭到藍委們嚴厲抨擊行政螺絲鬆動。中國國民黨籍“立委”萬美玲怒批“教育部”對法案毫無準備，書面報告遲至開會前晚深夜才送達，內容更是空泛敷衍。



中國國民黨籍“立委”柯志恩則揭露，“行政院長”與高雄市長先前風光動土的高雄高教園區計劃，實際上根本“尚未核定”，百億經費來源成謎。此外，昨日甫遭中國國台辦列入懲戒名單的“教育部長”鄭英耀，今日請假缺席，由“次長”代打也引來藍委不滿，感嘆大學校長出身的“部長”未能親自捍衛政策，讓整場審查更顯群龍無首。



“立法院”教育及文化委員會8日審查“大學法部分條文修正草案”等案。



萬美玲質詢一開始就先指責“教育部”的行政作業極度草率。她指出，辦公室直到質詢前一晚十點多才收到“教育部”的書面報告，且內容僅是流水帳式的公聽會意見彙整，完全沒有提出“教育部”的立場與對策。萬美玲質疑，重大法案審查卻只交出這種報告，顯示“部”內毫無準備。面對逼問，“教育部次長”朱俊彰頻頻致歉，解釋是因為希望能整合最大共識，並承諾會在下個會期提出官方版本。



針對“部長”鄭英耀的缺席，“立委”柯志恩在質詢時雖未過度政治化操作，但仍語帶玄機地表達遺憾。她認為鄭英耀曾任中山大學校長，擁有豐富實務經驗，理應是最了解《大學法》修法眉角的人，並認為“很可惜今天沒看到他”。儘管“部長”請假在“立法院”並非罕見，由於昨日鄭英耀才剛被北京列入懲戒名單，今日便未現身“立院”備詢，仍然引起一些關注。



柯志恩砲火隨後轉向預算執行，她指出“行政院長”卓榮泰與高雄市長陳其邁先前大動作出席清華大學、陽明交通大學進駐高雄的動土活動，場面盛大，但該計劃實際上根本“尚未核定”。她質疑後續高達一百零八億元的經費，“教育部”並未獲得“經濟部”的出資承諾。朱俊彰坦承，目前僅核定先導計劃，後續預算仍需視高雄市政府整合效益而定，且正在進行跨“部會”溝通。柯志恩對此說法大表不滿，認為若協調破局，這筆鉅款恐將排擠“教育部”原有的高教預算，甚至讓地方建設淪為騙局。



藍委葛如鈞亦加入戰局，批評政府編列百億預算推動AI高教，錢過了五個月卻還在“說明作業要點”，學校端連執行細節都不清楚，且“教育部”連學生科系背景的統計數據都拿不出來。朱俊彰解釋，該筆預算屬於115至116年的特別預算，目前正進行細緻規劃並向學校說明，強調會後將補上數據。葛如鈞則反批這顯示行政效率極差，只有口號沒有行動，要求“教育部”加速落實。