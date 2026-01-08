台東列財力第一級太誇張　藍批官方做妖

藍委徐巧芯接受訪問。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月8日電（記者 黃偕華）“行政院主計總處”調整各縣市財力分級，將台北市、新竹市、新竹縣、台東縣列入第一級。對此，中國國民黨籍“立委”徐巧芯表示，級次分布將藍執政的台東縣列為第一級，將綠營覺得派個西瓜都可以選贏的台南列到第五級，能夠申請比較多的補助。對於“行政院”的做妖“已經很習慣了”。



中國國民黨籍“立委”賴士葆指出，台東縣這麼小的縣，一年的稅收才多少錢？居然列為第一級。他質問，“主計總處”何時變成民進黨的“主計總處”？處處為選舉著想。他認為，就是今年因為選舉到了，所以要給高雄跟台南的錢會比較多“完全是選舉操作”。



為因應《財政收支劃分法》修法，“行政院主計總處”調整各縣市財力分級，級數越低代表財力狀況越佳，地方自籌款項比率提高。在今年新版財力分級中，台北市、新竹市、新竹縣、台東縣列入第一級。綠營執政的高雄列為第四級；台南更是名列第五級。



賴士葆質疑，“主計總處”是依照三讀通過的新版財劃法來做的？還是“行政院”版、舊版？他說貓膩就藏在計劃性補助款裡，讓地方政府必須看“中央”臉色，未來計劃補助款要按顏色來分配，這才是很悲哀的地方。



徐巧芯表示，所謂的財劃法，就是來自於上繳的地方稅收，有多少比例是能夠分回來的。那台北跟台東會是一樣的嗎？從人口、薪資、工作上來說，都是差異很大。所以“行政院”在這裡動手動腳，是件很瞎的事。



