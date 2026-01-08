林宜瑾談兩國條例　羅智強：沒撤案叫塗銷？

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月8日電（記者 莊亦軒）民進黨“立委”林宜瑾提案修正《兩岸人民關係條例》，主張將法律名稱改為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”引爆爭議。她8日現身回應，“還沒列案，何來撤案？”是因為有同仁還要再連署，加上這部法一定要大修，純粹就是從議事處拿回來而已。



中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強8日則表示，該法案的連署委員有20個早就超過成案門檻。就是把案子遞出去，兩天內再用立可帶塗銷。林宜瑾跟民進黨最不可取的地方就是，一直強調那不叫撤案。不叫撤案，叫塗銷嗎？



羅智強表示，林宜瑾稱沒有撤案是欺負民眾不知道“立法院”的議事程序，案子送出來後還要經過委員會審查、政黨協商、還有院會討論。中間要修的機會比比皆是，就不需要拿還要修訂當借口。



羅智強說，另外一點該法案的連署委員有20個，早就超過成案門檻。說白了一句話，把案子遞出去兩天之內，再用立可帶把它塗銷。這個作為坦白講就是縮了，也不用再找借口。林宜瑾跟民進黨最不可取的地方就是，一直強調那不叫撤案。不叫撤案，叫塗銷嗎？



被問到撤案是否與在野不當修法剎車片有關，羅智強回應，林宜瑾撤案跟在野當不當剎車沒有關係。林宜瑾的綽號已經叫做“民主立可帶”。前面喊得很大聲，敢喊敢殺敢衝。後面縮的也是非常的快。我覺得不要再找借口。事實上林宜瑾主張要修“兩岸條例”也不是第一次提出來，民進黨在更之前的蔡易餘也曾經提出。