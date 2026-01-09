中評關注：老柯出手綠白仍破　與賴有關？

民進黨團總召柯建銘。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電（記者 張穎齊）“立法院”社福及衛環、司法法制兩委員會8日聯席審查《人工生殖法》修正草案，是否納入代理孕母制度成為最大爭議。外界原以為，在民進黨團總召柯建銘積極出手、並傳出希望推動法案“出委員會”情況下，綠白之間有望取得一定程度默契；但最終綠委集體強烈反彈，會議也未進入表決階段，綠白合作再度呈現破局。這背後是否與賴清德態度有關？值得關注。



賴清德8日上午在“調查局”受訪時，仍延續“抗中保台”主旋律，並多次呼籲在野黨勿再卡住總預算與“國防”特別條例，維護“國家安全”。相較之下，對於近期社會高度關注的人工生殖與代理孕母議題，賴清德並未公開表態，在政治節奏上形成強烈對比。



值得注意的是，賴清德在2002年仍任“立委”時，確曾提出包含代理孕母制度的修法版本，蕭美琴、陳其邁等綠委亦連署支持，成為藍白推動修法的重要論述依據。如今，賴清德已是“總統”，黨內卻有不少女性“立委”堅決反對將代理孕母納入《人工生殖法》，甚至不惜杯葛會議進程，這是否意味政府整體政策態度已與當年不同，也讓外界產生聯想。



另一方面，柯建銘角色也頗耐人尋味。民眾黨創黨主席柯文哲在2日拜會民進黨團，與柯建銘、民進黨團幹事長鍾佳濱等人會談，不僅討論人工生殖，也觸及總預算與“國防”條例案。外界因此解讀，綠白之間或存在政策互動空間。然8日會議發展顯示，即便柯建銘希望修法順利出委員會，先遞出橄欖枝，但黨團內部仍有相當強大的反對力量，讓“老柯出手”暫未見效，也引發外界評估老柯議事整合能力是否較過往有所變化。

