白委劉書彬籲大學校長遴選　避免卡管案重演

白委劉書彬。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）“立法院”教育及文化委員會於今日審查《大學法》修正草案，台灣民眾黨籍“立委”劉書彬質詢“教育部次長”朱俊彰時以前台大校長管中閔聘任案遭延宕565天的“卡管案”為例，指出當時管中閔雖經合法程序選出，卻因行政權介入，歷經論文抄襲、赴陸兼職等指控，導致聘任案延宕565天，最終相關指控在釐清後並未阻擋其上任。劉書彬以此質疑現行制度中，“教育部”掌握五分之一席次是政治力干預的破口，主張應修法降低官派比例。朱俊彰則回應，制度設計原意是為防單一勢力過半，且相關爭議已透過強化資訊揭露規範解決。



“立法院”教育及文化委員會8日審查“大學法部分條文修正草案”等案。



台大自前校長楊泮池於2017年6月卸任後，校長職務陷入懸缺。遴選委員會雖於2018年1月5日選出管中閔為新任校長，隨即遭質疑涉及利益迴避、論文抄襲及違法赴中國大陸兼職。“教育部”以此拒發聘書，並兩度發函要求台大重啟遴選，期間歷經三任“教育部長”更迭。經相關單位調查，學術倫理與赴陸兼職等指控陸續經釐清或認定未構成當選無效之理由。直到2018年12月，時任“教育部長”葉俊榮宣布“勉予同意”聘任，管中閔才於2019年1月8日正式上任，結束了台大長達565天沒有正式校長的空窗期，這場風波也被視為台灣近年學術與政治角力的指標事件。



對此，劉書彬在質詢中將矛頭對準公立大學校長遴選機制的結構性缺陷。她指出，現行《大學法》賦予“教育部”指定五分之一遴選委員的權力，在實務上已成為政治意志滲透校園自治的槓桿。劉書彬以“卡管案”為例，詳述當時管中閔在當選後接連面臨中國大陸兼職、論文抄襲及利益迴避等多重指控，儘管這些指控後續經查證多數不成立或不足以推翻遴選結果，管中閔最終也順利做滿任期卸任，但行政部門當時卻能利用這些理由讓全台最高學府陷入漫長的校長荒。他質疑，若不從法規面調降“教育部”代表比例，類似以行政程序杯葛遴選結果的政治操作仍可能重演。



“教育部次長”朱俊彰回應時強調，現行法規的邏輯在於權力制衡。他解釋，2005年修法時確立了校務會議代表、學校推薦校外代表及“教育部”代表各佔五分之二與五分之一的架構，目的即是確保沒有任何單一勢力能夠過半主導。朱俊彰辯稱，“教育部”實際派任的代表比例往往低於法定上限，並非如外界所言能單方面操控結果。

