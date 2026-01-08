F-16V失事　國民黨團批綠卸責加造謠

國民黨團舉行“迷航的軍購！無辜的飛官！失能的“國防”！”記者會。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月8日電（記者 黃偕華）F-16飛官辛柏毅6日晚間在飛行訓練時墜海失聯。國民黨“立法院”黨團8日上午舉行記者會，除了為辛柏毅祈福外，也質疑在搜救過程中，民進黨還想藉由該事件希望通過“國防”預算，但近年“國防”升級，都是“發生事故才想到要換裝”，根本對“國防”戰力沒幫助，黨團“立委”也直呼“國防”失能、飛官無辜”。



國民黨團今舉行“迷航的軍購！無辜的飛官！失能的‘國防’”！”記者會。黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長徐巧芯、“立委”馬文君出席。



馬文君提到，將飛機結構升級的“鳳展專案”預算從1100多億增加到1400多億，預算已經用了，期程也從原來2023年要完成延長到2028年，但至今給飛官穿的防寒衣以及飛機的防撞系統都仍未到位。



馬文君表示，F-16設定上為了靈活度，需要靠飛控電腦才不會會轉圈圈，所以當電腦已出問題的狀況下勉強訓練或派飛，會對飛行員飛安造成嚴重影響，同時諸如防寒衣的採購應該在裝備升級時就該想到，而非意外發生後才來補救。



徐巧芯指出，2018年發生F-16戰機墜毀事件，因此決定F-16上要裝設防撞地系統，預算編了過這麼多年到現在一架都沒有裝。她強調，“國防部”應該站在飛官的角度去催貨，而不是美方、軍火商給了什麼理由，就把他的理由拿來再跟我們的人民說。



林沛祥問到，我們的軍購到底是在保護軍人？還是在保護執政黨的面子？當外界已經陸續揭露，所謂模組化任務電腦（Modular Mission Computer， MMC）疑似故障頻率上升，我們卻看到系統疑慮沒有交代、責任沒人扛，民進黨籍“立委”王定宇就急著出來要在野黨速審查“國防”特別預算。



羅智強說，民進黨執政有兩個要訣，把危機變成造謠的契機，把悲劇演成卸責的大戲，所以把飛官沒有防寒衣推給在野擋預算。事實是防寒衣、F-16V、防撞系統的預算，“立法院”都有通過，也沒有刪減。