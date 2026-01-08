高教資源分配失衡　綠委憂文科淪重災區

綠委郭昱晴。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）“立法院”教育及文化委員會8日審查《大學法》修正草案，民主進步黨籍“立委”郭昱晴質詢時指出，高教治理不應只聚焦於法條中的學生席次比例，更應正視“資源分配不均”的結構性危機。她點出在產業導向與少子化雙重夾擊下，競爭性經費導致“強者恆強”，中後段學校為求生存被迫出租校舍，且人文學科成為招生重災區。“教育部次長”朱俊彰回應，將透過高教深耕計劃的特色領域中心與先導計劃挹注人文學科，並承諾盤點相關經費結構，確保不因學校營利需求而犧牲學生權益。



“立法院”教育及文化委員會8日審查“大學法部分條文修正草案”等案。



“立法院”教育及文化委員會8日排定審查《大學法》部分條文修正草案，雖然修法焦點多落在校園民主與學生代表比例，但郭昱晴在質詢中拋出不同觀點。她認為，若只討論單一條文的治理機制，卻忽略了少子化與高教經費結構的現實，制度改革恐怕只會更僵化。她強調，與其等待曠日費時的修法，“教育部”更應先檢視手上的行政工具，如何解決目前高教“高度不平等”的現狀。



郭昱晴進一步指出高教現場的兩大失衡現象。首先是學科資源的不均，在就業導向的社會氛圍下，文學院與社會學科成為招生的“重災區”；其次是校際資源的落差，高教競爭型經費佔比過高，造就了“強者恆強”的局面。她擔憂中後段學校為了在夾縫中求生存，被迫將校園空間出租變現，變相壓縮了學生的學習環境與權益。她要求“教育部”在修法前，應先利用補助條件、評鑑指標等政策工具，扭轉這種資源扭曲造成的治理壓力。



面對資源分配失衡的質疑，朱俊彰回應表示，人文與理工是教育的兩大支柱，“教育部”絕無偏頗。他說明，目前在“高教深耕計劃”中已設立特色領域研究中心，並針對人文社會學科推動先導期計劃，主動輔導並挹注資源。針對私校出租校舍問題，他強調“教育部”審核的底線是“絕不能影響既有學生的學習環境”。此外，“教育部”已爭取到兩百億元的高教人才發展預算，其中六十五億元將專門協助公私立大學精進校務，期望能緩解學校的經營壓力。