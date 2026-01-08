駁擋防務預算　白委麥玉珍痛批賴當局搞情勒

民眾黨委員麥玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電(記者 俞敦平)針對執政黨指控在野黨阻擋“國防”預算導致軍隊與海巡缺乏防寒裝備，台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍今日於“立法院”受訪時駁斥。她指出相關單位於2025至2026年預算書中根本未編列“防寒衣”項目，所謂刪預算的說法完全是憑空捏造。麥玉珍痛批行政部門平時怠惰，等到寒流來襲才將前線人員的生理需求當成政治攻防的籌碼，把“沒錢買裝備”的責任全推給“立法院”審查，這種拿官兵安危當人質、對在野黨進行情緒勒索的手段，根本無法掩蓋行政疏失。



近日強烈寒流來襲，全台氣溫驟降，第一線執勤的海巡與軍方弟兄防寒裝備是否充足引發關注。執政黨將裝備短缺歸咎於“立法院”在野陣營阻擋總預算審查，導致採購經費延宕。



對此，麥玉珍受訪時指出，翻遍2025年與2026年的預算書，行政部門根本連“防寒衣”這個科目都沒有列入。她不解地表示，既然從未提出申請，預算書上空無一物，何來外界傳言將六千元砍至三千元的事情。她描述行政部門的操作模式，往往是平時不編列預算，等到天氣轉冷、前線弟兄在寒風中受苦時，才回過頭來指責“立法院”“不給錢”、“擋預算”，試圖利用民眾對軍人的同情心，迫使在野黨停止監督，將原本應由行政機關承擔的採購責任，轉嫁變成是“立法院”的過錯。



對於這種將預算爭議一概推給“藍白”阻擋的說法，麥玉珍認為這是典型的責任轉移。她透露“行政院”送來的預算計劃書極其草率，動輒一千萬、兩千萬的龐大經費，往往只用一兩張紙帶過，完全沒有細目與用途說明。當“立委”基於職責要求說明錢花在哪裡時，行政官員不是詳加解釋，而是直接扣上“擋預算”的大帽子。她形容這就像孩子開口要十萬元吃牛排，家長一問用途就被指責是不愛孩子；“行政院”現在就是拿著人民的需求當作武器丟向在野黨，彷彿只要“立委”敢審查，就是跟人民作對。



麥玉珍強調，“立法院”的角色就如同為家庭理財把關的家長，必須確保每一分納稅錢都花在刀口上。真正令人心寒的是，行政部門對於像防寒衣這類能直接照顧官兵、金額相對較小的必需品，連列都不列；反而在大筆且模糊的經費上含糊其辭，並在被質疑時展現出“你不給就是你錯”的強硬態度。她呼籲政府應立即調度資源解決眼前的防寒問題，而不是繼續在媒體上耍嘴皮子，用情緒性的指控來掩飾預算編列的空白與失職。