林宜瑾認了從議事處拿回“兩國”條例　要大修

綠委林宜瑾。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／民進黨“立委”林宜瑾提案《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修法引爆爭議，卻被指撤案，且動用修正帶塗銷送案登記，遭到質疑。林宜瑾8日受訪表示，該案仍有人要連署，也需要修改。因此先從議事處拿回來，將它修改更好，她重申“還沒列案，何來撤案”？



林宜瑾提案把《兩岸人民關係條例》修正為“台灣與中華人民共和國人民關係條例”，並主張刪除條文中“國家統一前”字樣，引發批評。被發現5日默默撤案，再掀討論。林宜瑾第一時間澄清，請國民黨立即停止造謠，沒有成案何來撤案。



不過，中國國民黨“立委”徐巧芯、羅智強均爆料，林宜瑾的助理帶立可帶到議事處把送案紀錄塗掉，而隨後送案登記本遭立可帶塗銷的畫面曝光。



神隱多日的林宜瑾今在“立院”受訪表示，相關法案仍有同仁要連署，也需要修改，所以從議事處把它拿回來，議事處根本也還沒有登載，還沒有打字。她強調，因為是上星期五下班前拿過去的，這星期一一早就拿回來，所以議事處根本就還沒有作業。



林宜瑾重申，還沒有列案，何來撤案，這部法基本上一定要大修，原本一些修正的字眼，可能還不夠符合他們修這部法的精神，所以才又拿回來修改。