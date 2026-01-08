工會嗆陳其邁糟蹋醫護　年底選舉不投綠

高雄市獨立總工會、高醫工會、大同醫院工會8日上午出動1百多人前往高雄市政府前陳情抗議，布條有諷刺民進黨籍高雄市長陳其邁的圖樣。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月8日電（記者 蔣繼平）今年就是2026地方選舉，高雄是綠營大本營，少有反綠聲音。高雄市立大同醫院因經營權易主長庚爭議不斷，8日再度動員抗議，數個醫護工會到場相挺。高雄市獨立總工會理事長王慶宏現場怒嗆賴清德、民進黨籍高雄市長陳其邁沒幫忙爭取權益就算了還糟蹋醫護，示警今年選舉將非常艱困。



高雄市立大同醫院從高醫易主長庚醫院經營已滿1年。高雄市獨立總工會、高醫工會、大同醫院工會8日上午出動1百多人前往高雄市政府前開記者會陳情抗議，痛批醫護人員勞動條件與福利待遇跳票、人力嚴重不足、醫療品質崩壞市民也受害。



高雄市獨立總工會理事長王慶宏、大同醫院工會理事長王瀞婉、高醫工會理事長柯心炫、台灣醫療工會聯合會秘書長高若想等人輪番上陣宣講，凝聚士氣、展現捍衛醫護勞權戰鬥力。



王慶宏拿麥克風對市府怒吼，會來這邊抗議，是因為一年前，陳其邁強勢主導由長庚來接手大同醫院經營權，那時候，陳其邁承諾會改善醫療品質與醫護勞動條件，但經過這一年，完全沒有達到，反讓勞動權益越來越糟糕，所有醫護都受害。



王慶宏怒批“大同醫院醫療崩壞，市民就醫權益越來越糟糕，這是改革還是災難？”群眾跟喊“災難！”王慶宏再批“一個放任醫療人員流失的市府，還要對它有甚麼期待。”



王慶宏強調“工會要嚴正警告陳其邁，要正視大同醫院所有勞工權益的問題，盡速實現當初轉移時對勞工的承諾，不然今年的選舉，相信所有高雄市的勞工都要讓你知道，違反當初的承諾，你的選舉絕對會非常艱困、困難。”



王慶宏最後再嗆“最後要提醒賴清德、陳其邁，你們通通都具備醫療、醫事背景，人在公門好修行，做人要飲水思源，不要忘恩負義，你們沒有幫忙醫護人員提升勞動條件就算了，還糟蹋這些醫護人員，該不該死？”群眾跟喊“該死！”



“高雄市立大同醫院”2025年起經營權從“高醫（高雄醫學大學附設中和紀念醫院）團隊”易主“長庚醫院”，過程從招標案審議過程被質疑黑箱、到醫護勞工權益都頻傳爭議，2024年9月高醫工會和大同醫院數百名醫護人員也曾到市府抗議。