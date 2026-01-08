效忠敵人罪要坐牢　藍委憂心變文字獄

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會今天審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案，“行政院”版本希望加嚴降敵罰則，軍人“不盡責降敵”最重判10年。中國國民黨“立委”王鴻薇質詢時指出，該條文涉及一年以上刑責，但裡面的“效忠”表示含義廣泛，若缺乏明確要件，恐使第一線官兵、尤其年輕義務役役男，在不慎或無意識下觸法。



王鴻薇說，她主張應採納“司法院”建議，增列“足以生軍事上之不利害”要件，以避免處罰範圍過度擴張。



“國防部法律事務司司長”吳逸聖則說，現役軍人只要對敵人為效忠表示，就已對軍事安全、“國家”利益造成實質危害，所以軍方會採取“舉動犯”態度，也就是只要有對敵人效忠之表示即成立犯罪，後續則須由檢察官依事實認定。



針對近年發生多起現役軍人對解放軍宣誓效忠的案件，“行政院”、多名民進黨“立委”均提出《陸海空軍刑法》第24條修正草案，其中多個版本皆指向“現役軍人不盡其應盡之責而降敵者”，刑責從原本的處1年以上、7年以下有期徒刑，提高至處3年以上、10年以下有期徒刑。



“立法院”司法與法制委員會和“國防”外交委員會今天聯席審查“行政院”提出的“陸海空軍刑法第二十四條條文修正草案”案，邀請“國防部”、“司法院”和“法務部”等相關單位出席。



王鴻薇質詢時指出，現行討論中，所謂的效忠敵人的行為，“國防部”多以“看個案”回應，但“看個案”反而讓外界感到抽象與不安，擔心役男在網路言行或日常互動上，可能因不明確的“效忠表示”而面臨一年以上徒刑的風險。

