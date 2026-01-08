卓榮泰喊話　總預算未付委6縣市恐舉債

“行政院長”卓榮泰上午主持“行政院會”。（“行政院”提供） 中評社台北1月8日電／2026年度政府總預算案尚未進入“立法院”審議階段，“行政院長”卓榮泰今天在記者會上指出，總預算案送進“立法院”已逾4個月，這是“憲政”史上首次進入新年度還沒有交付委員會審議的情況，總計將影響新台幣2992億元預算，也會衝擊台南市、屏東縣以及嘉義縣等6縣市財務調度，恐須舉債因應。



“行政院”上午舉行院會，針對尚未通過的總預算案，由卓榮泰親自領軍召開記者會，出席者包括，副院長鄭麗君、祕書長張惇涵、“政務委員”兼“國發會主委”葉俊顯、“外交部部長”林佳龍、“教育部長”鄭英耀、“經濟部長”龔明鑫、“交通部長”陳世凱、“勞動部長”洪申翰、“運動部長”李洋、“海洋委員會主委”管碧玲、“行政院主計總處”主計長陳淑姿、“國防部副部長”徐斯儉、“農業部次長”杜文珍、“衛生福利部次長”呂建德等人。



卓榮泰說，今年首場“行政院會”剛剛開完，本來第一案想報告新年度新政策新計劃全面執行報告，但無奈報告卻是“2026年度“中央政府”總預算案未能依限完成審議之影響”。



他表示，總預算案未審議通過，影響不得動支的預算為2992億元，其中新興計劃1017億元，經常性經費及延續性計劃超過去年年度預算部分1805億元、第一與第二預備金及災害準備金計170億元，包含“國安”、治水、地方補助等都受影響。



卓榮泰強調，現行財劃法分配公式著重人口數及營利事業營業額等指標，導致農業市縣及離島獲配統籌稅款更為弱勢，水平分配嚴重不均，因此“中央政府”今年度總預算編列321億元，確保統籌分配稅款與補助款不少於去年，但如今總預算未審查通過，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市財務調度將出現問題，恐怕要舉債，希望“立法院”儘速審議總預算案，寒冬中給予民眾溫暖。