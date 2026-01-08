南投勤務繁重　許淑華表揚績優民力

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月8日電（記者 方敬為）南投縣消防局今天舉辦“2026年度民力團體年資標頒發暨績優人員表揚典禮”，中國國民黨籍縣長許淑華親自表揚義消、民間救難團體等民力人員。她表示，近期台灣除了天災頻傳，外部形勢也相當緊張，配合政府全社會韌性政策，民力人員的演習、訓練勤務繁重，感謝大家的付出。她並承諾，縣府會在可行範圍內增加福利措施，與民力人員攜手合作。



南投縣今年民力團體績優人員表揚，共有579人受獎，許淑華全程親自頒獎，一一向義消、防火宣傳隊、救難團體、消防志工握手致意，展現對民力人員的重視程度。



許淑華表示，南投地形地貌多元，有平地也有高山，也因此伴隨許多天災風險，尤其颱風季節容易受到風災重創，所以平時民力的養成即非常重要，她要感謝每一位受獎者的努力，讓南投縣成為一個安全宜居、遊客安心、全齡樂活的幸福家園。



許淑華並提到，台灣除了天災問題，近期外部形勢也相當緊張，民進黨政府並堆動全社會防衛韌性政策，加強民力人員培訓，所以最近相關人員的演習、訓練勤務相當繁重，她也要請縣府消防局在訓練的過程中要確保人員安全，民力資源是緊急事態當中非常重要的關鍵，大家要顧好自己，也有能力進一步在急難時救濟他人。



許淑華也允諾，縣府會在可行範圍內增加福利措施，包括津貼、保險等常見的需求，都會積極瞭解妥適處理，盼與民力人員攜手合作，共創南投宜居安全城市。