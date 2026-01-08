民眾黨爆內訌！白委不滿只有陳昭姿能留任

民眾黨委員麥玉珍。（中評社 資料照） 中評社台北1月8日電／台灣民眾黨不分區“立委”兩年條款啟動，7位黨籍“立委”理應在1月31日卸任，近期因陳昭姿特例鬆動，引爆白營內訌。民眾黨籍“立委”麥玉珍6日於媒體群組表示，“若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否拉長任期就能自動通過？”



民眾黨“立委”林國成7日也在政論節目中表示，自己身為一個不分區“立委”，當然尊重黨中央，他舉例，如果用“個案沒有通過”就可以留任，考試及格的人就要卸任、考試不及格人就要留任，基本上外面看起來是不太符合邏輯”。



民眾黨8位不分區“立委”包括：黃珊珊、黃國昌（黨主席）、陳昭姿、劉書彬、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷。除了後來遞補的劉書彬任期未滿2年，其它7人理應在1月31日卸任，2月1日起換上另7位不分區“立委”上任。



但陳昭姿卻以《人工生殖法》修正未完成為由不簽辭職書，創黨主席柯文哲也同意，引爆黨內爭議。民眾黨現任主席黃國昌對此則說，“陳昭姿部分前主席柯文哲另做處理”。



麥玉珍強調，“法案是否能完成三讀，從來不是取決於任期長短，而是是否真正把制度走完、願意跨黨派溝通、一次又一次說服不同立場的委員。”



民眾黨前黨主席柯文哲對“兩年條款”的態度鬆動，願讓白委陳昭姿拚完“人工生殖法”代孕解禁後再辭職，這項作法引發其他要卸任的白委不滿。



麥玉珍指出，自己在兩年任期內完成兩項新創法案三讀通過，並非偶然，也不是靠“留下來就一定會過”的簡化想像，而是透過逐條條文溝通、逐一拜會委員、反覆協商爭取，並在“國是論壇”中向社會持續說明政策必要性，累積共識的結果。

