歐洲議會訪團拜會韓國瑜　支持兩岸維持現狀

歐洲議會議員團一行拜會韓國瑜。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月8日電（記者 黃偕華）歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）率歐洲議會議員團8日拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。凱勒表示，歐盟的政策與立場，就是兩岸維持現況。所以歐洲的商船、海軍、軍艦有時候會通過台灣海峽以確定它是國際海域。



韓國瑜表示，台灣人民感謝歐洲議會長期支持台灣，除了彼此共同追求民主、自由、人權等價值，同時也感受到歐洲文化、藝術、科技、民主發展影響全球，他期待訪團此行能夠深化台歐關係的實質發展。



在場陪同者還包括國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、民進黨籍“立委”吳沛憶、國民黨籍“立委”陳永康、民眾黨籍“立委”麥玉珍。



韓國瑜致詞時表示，2024年凱勒曾獲贈“立法院”“‘國會’最高胸章獎代表”，全台灣人民對凱勒的熱情支持也有感情。



韓國瑜表示，不管是歐洲議會的議員或台灣的“立法委員”，都像希臘神話裡面的三頭怪獸刻耳柏洛斯（Cerberus），這意味著我們需要有三個能力，第一個頭要在議會有所表現。第二個頭要在選區實際上出現，因為選民不希望選出的人平時看不到；第三個頭是每個議員都因為公務繁忙而面臨家庭的壓力。



凱勒致詞表示，台灣正面臨兩岸緊張的情勢，歐洲也面臨著非常時期，因為俄烏戰爭以及美國不確定的政策，讓我們都不知道未來要往哪裡去。他說，透過對民主價值的核心，台歐要深入、廣泛和多領域的合作，全世界的民主社群都一起努力來深化民主同盟。



凱勒指出，議員團周一抵台以來，就展開密集的拜會，討論的話題圍繞著安全、“國防”、數位化、經濟發展等主題，思考雙邊如何持續合作。他說，歐盟是台灣最大的投資者，也希望台灣各大知名的公司，能夠到歐洲投資，強化經濟、“國家”的關係。