韓國瑜公布馬年春聯馬上幸福　盼未來安定

韓國瑜宣佈新年春聯“馬上幸福”。（照：韓國瑜臉書） 中評社台北1月8日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜8日公布農曆新年春聯“馬上幸福”。韓國瑜表示，時序更替，我們在世局中穩健前行，揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵活力與希望的馬年將至，今年的“立法院”以“馬上幸福”為春聯題辭，寄寓對“國家”與全民的祝福。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對“幸福”的盼望，往往並非奢求，而是一份對“生活安心、未來安定”的深切期待。



韓國瑜8日在臉書發文表示，馬，自古為六畜之首，一向是行遠負重、不畏艱難、任勞任怨的代表。所以成語中有意謂豐功偉績的“汗馬功勞”；也有比喻經驗通達得以任事的“老馬識途”；而身為“國家”最高民意機關的“立法院”，匯集各界意見，更有以民意為依歸的“馬首是瞻”。大家也常用“千里馬”、“良馬”比喻賢才，寄託通達四方、志行千里的期許。



韓國瑜表示，本次新春題辭“馬上幸福”，以口語的“馬上”二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對“幸福”的盼望，往往並非奢求，而是一份對“生活安心、未來安定”的深切期待。



韓國瑜說，正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。“馬上幸福”所寄寓的，正是“讓幸福不必遠求、讓大家不致久候”的殷切期盼，更希望不僅“馬上幸福”、“馬上有錢”，更能“馬到成功”，讓每一份付出都能得到回應。



韓國瑜預告，今年的首批正副院長聯名款，會在本週六上午在台中和大家見面分享。另外過年前，他會在“立法院”台北院區與大家相約，親自向大家拜早年、發送限量春聯。預祝大家新春吉祥，百工百業策馬前行，萬事順遂、福運綿長。