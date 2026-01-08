侯友宜促補助新北營養午餐“政院”稱無力協助

“行政院”發言人李慧芝。（照片：“行政院”提供） 中評社台北1月8日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安宣布國中小學營養午餐全面免費後，陸續有縣市跟進，宣布公立國中小營養午餐免費，中國國民黨籍新北市長侯友宜則呼籲“中央”應有統一性政策，避免縣市落差。“行政院”8日表示，現行財政收支劃分法削弱了“中央”財政，“中央政府”今年預計舉債新台幣3000億元，無餘裕協助地方。



台北市日前宣布國中小營養午餐全面免費，台中市、基隆市、高雄市也陸續宣布公立國中小營養午餐免費。



新北市長侯友宜昨天則說，新北市已長期投入新台幣13.5億元補助營養午餐與提升品質，若全面免費需46億元，須視財政條件隨時做好調整準備，期待“中央”對營養午餐提出統一政策，避免各縣市出現落差。



“行政院”發言人李慧芝今天在院會後記者會時表示，因為現行的新版財劃法問題造成水平分配不均衡，各縣市落差很大，導致各地營養午餐政策不一，雖然有縣市希望“中央”協助，但是因為新版財劃法已經大幅削弱“中央政府”財政能力，“中央”今年度要舉債3000億元，並無餘裕協助地方。



李慧芝說，請相關縣市首長能呼籲當地“立委”趕緊審議“行政院”版本的財劃法修法，讓各地學生都能獲得均衡補助。