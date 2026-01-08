張競揭F16失事3問題 批“監院”不聞不問

F-16V失事，中華戰略學會資深研究員張競質疑，台“監察院”不聞不問，態度極端冷漠。（照片：張競臉書） 中評社台北1月8日電／台空軍一架F-16V戰機6日晚間執行夜間飛航任務時不幸失事，飛行員上尉辛柏毅目前仍下落不明。根據台軍方公布的通聯紀錄顯示，飛官曾回報“跳傘”，但搜救單位迄今仍未接獲求救信標訊號，是否成功彈射逃生，仍有待進一步釐清。對此，中華戰略學會資深研究員張競8日在臉書發文表示，外界關注模組化任務電腦、防撞系統以及飛行員裝備等爭議，但相較過往類似事故，台“監察院”卻不聞不問，態度顯得異常冷淡，令人質疑相關監督機制是否失靈。



張競指出，自己一向不願在軍事載台失事後即刻發表評論，因相關調查涉及行政與法律責任，必須仰賴完整證據與專業判斷，否則任意揣測不僅違背專業倫理，也可能對尚在焦急等待的家屬造成二度傷害。他強調，身為退役軍職人員，保持緘默、尊重權責單位統一發布訊息，才是對袍澤與家屬最基本的尊重。



張競表示，首先外界關注模組化任務電腦、防撞系統以及飛行員裝備等爭議，但相較過往類似事故，“監察院”卻未見啟動調查，態度顯得異常冷淡，令人質疑相關監督機制是否失靈。他說，三軍統帥不應僅止於呼籲全民集氣，更應善用政府職能，啟動必要調查，否則恐讓外界質疑行政與監察體系形同虛設。



張競說，其次空軍在宣布實施“天安二號”特檢、暫停訓練飛航課目後，卻仍維持該型戰機執行戰備任務，邏輯令人費解。他指出，若基本飛航安全仍待釐清，如何確保戰備任務無虞？況且空軍仍有幻象機與經國號戰機可維持戰備，是否有必要堅持讓F-16V持續執行任務，確實值得討論，也可能影響官兵士氣。



此外，事故發生後“國防部長”趕赴空軍司令部坐鎮指揮搜救，張競認為，此舉在指揮體系上有越俎代庖之虞。搜救行動本就應由專業單位主導，部長進駐司令部對實際指揮效率助益有限，雖在政治與媒體層面“相當正確”，卻可能暴露指揮系統混亂。



張競最後提醒，“國防部”此刻更應聚焦在政策與系統層面的核心問題，包括F-16由Block 20升級至F-16V後，模組化任務電腦是否存在結構性風險，以及美國新製F-16V Block 70是否也可能出現同樣問題。唯有釐清問題根源，才能避免風險擴大。他說，與其介入下級單位的作業指揮，不如儘速召集政策單位、原廠與空軍使用單位，徹底檢視並解決飛安疑慮。



張競感嘆，對飛官失事，民眾情感上難免悲痛，但若缺乏理性思考與制度檢討，只流淚而不流汗化解風險，恐難真正提升士氣，更難讓官兵在未來關鍵時刻，無後顧之憂地承擔“保國衛民”的重任。