李大中：中方怎定性委內瑞拉案影響中美關係

淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月9日電（記者 張嘉文）美國日前入侵委內瑞拉逮捕委國總統馬杜羅夫婦送往美國受審。此一行動是否進一步衝擊中美關係，淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中向中評社指出，事件本身確實對中國利益造成衝擊，但是否升高為中美關係的結構性變化，關鍵仍在於中方的整體判斷。



李大中認為，從特朗普事後的發言看來，他仍希望在展現強硬作為的同時，能維持中美關係穩定，而中方是否將此次行動視為單一事件，或視為更大戰略訊號，將是後續觀察的重點。



李大中為美國塔夫茲大學佛萊契爾法律暨外交學院（The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University）國際關係博士，現為中華戰略前瞻協會理事長、淡江大學國際事務與戰略研究所專任教授兼所長。



李大中接受中評社訪問，分析此次美國突襲委內瑞拉事件表示，過去一般認為，美國最理想的方式仍是透過政治施壓與極限談判，迫使馬杜羅自行下台，並換取個人安全與後續條件安排。但顯然在美方與馬杜羅的溝通過程中，未見實質讓步，最終促使特朗普下定決心採取行動。



美國對馬杜羅的指控集中在“毒品恐怖主義”，但李大中指出，從特朗普記者會的發言重點可看出，石油因素才是他真正關切的核心。特朗普多次回顧25年前查維斯政府沒收美國石油資產的歷史，並強調美國能源企業將重新進駐委內瑞拉，這也成為對內塑造行動正當性的主要論述。



李大中認為，若僅從經濟或石油角度理解仍不足，必須結合特朗普的整體世界觀來看。去年12月公布的美國國家安全戰略報告，已明確將西半球視為美國的勢力範圍，並罕見重申門羅主義精神，亦即非西半球的競爭者不得染指美洲關鍵資產，包括能源、港口、基礎建設與軍事存在。