新年兩岸關係　陸委會：仍抱善意、盼和緩
http://www.CRNTT.com   2026-01-08 18:15:10


陸委會副主委梁文傑。（中評社　鄭羿菲攝）
陸委會例行記者會。（中評社　鄭羿菲攝）
　　中評社台北1月8日電（記者　鄭羿菲）陸委會8日下午召開2026年第一場記者會，陸委會副主委梁文傑展望新一年的兩岸關係時表示，對於今年的兩岸關係的狀況，我們依然是秉持著善意，但對方看起來是沒有。4月份的習特會、中日關係的持續發展等，都可能牽動台海局勢，政府將持續關注中共對台策略，審慎應對。

　　陸委會8日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。

