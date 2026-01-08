【
新年兩岸關係 陸委會：仍抱善意、盼和緩
2026-01-08 18:15:10
陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝）
陸委會例行記者會。（中評社 鄭羿菲攝）
中評社台北1月8日電（記者 鄭羿菲）陸委會8日下午召開2026年第一場記者會，陸委會副主委梁文傑展望新一年的兩岸關係時表示，對於今年的兩岸關係的狀況，我們依然是秉持著善意，但對方看起來是沒有。4月份的習特會、中日關係的持續發展等，都可能牽動台海局勢，政府將持續關注中共對台策略，審慎應對。
陸委會8日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人梁文傑回應媒體相關提問。
