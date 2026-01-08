台科大進駐新竹　楊文科盼打造科技“首都”

台科大新竹分部8日舉行開工動土典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月8日電（記者 盧誠輝）台灣科技大學新竹分部8日舉行開工動土典禮，中國國民黨籍新竹縣長楊文科表示，台科大進駐竹北具有資源整合優勢，尤其新竹縣是半導體、人工智慧、生物醫學及再生醫療等領域的研發重鎮，相信台科大能帶動地方科技產業升級，打造新竹縣成科技“首都”。



台科大“國際書院大樓及先進產學中心接續工程”8日舉行開工動土典禮，包括楊文科、台科大校長顏家鈺和多位藍綠白新竹縣議員都到場出席。



楊文科指出，台科大進駐竹北具有資源整合優勢，尤其在半導體、人工智慧、生物醫學及再生醫療等領域具備研發重鎮地位。這項新建案將有助於推動國際學生交流，並深化產官學研協作，帶動地方科技產業升級，相信有了台科大，新竹縣科技產業將蓬勃發展，讓新竹縣成為“科技“首都””的地位更穩固。



台科大校長顏家鈺表示，新竹是台灣科技產業重鎮，匯聚半導體、高科技製造及創新研發能量，為強化多校區發展，台科大積極與地方政府攜手合作，推動新竹分部建設與產學布局。本次工程除回應校務中長期發展需求，也呼應新竹縣在智慧科技、先進製造及高科技產業聚落的整體發展方向，展現大學與地方政府共同打造創新基地的具體成果。



台科大指出，先進產學中心規劃為地下1層、地上2層建築，空間涵蓋實驗室、會議室及研究室等機能，預計於2026年底完工，未來將由台科大產學創新學院、工業4.0中心、新穎薄膜材料研究中心等校級單位進駐，進一步擴大產學合作量能，深化研究成果落地與產業應用。