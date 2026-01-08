周世雄：中國主導金磚國家軍演團結全球南方

史記文化出版社社長周世雄。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月9日電（記者 方敬為）針對中國主導“和平意志2026”（Will for Peace 2026）軍演，台灣史記文化出版社社長周世雄接受中評社訪問表示，觀察參與國家包括俄羅斯、伊朗、南非，並在南非周邊海域展開，其中南非、伊朗為金磚國家成員，此軍演象徵“金磚國家+”（BRICS Plus）機制正從單純的經濟合作平台，嘗試向安全與軍事協作領域延伸，有團結全球南方的意味。



周世雄，瑞士日內瓦大學國際高等學院政治學博士，史記文化出版社、克毅文化事業公司社長。曾任高雄市政府大陸事務諮詢委員、中山大學中國與亞太區域研究所教授。史記文化在台灣境內出版一系列中華文化、中華史觀相關書籍。



“和平意志 2026”聯合軍演預計於1月9日至16日在南非海域登場，根據南非軍方公布的演訓主題為“確保航運安全與海上經濟活動的聯合行動”，主要演訓科目包括非傳統安全領域演練（反海盜、反恐）、海上聯合巡邏與臨檢逮捕、艦艇編隊通訊與協同操作、海上搜救與損害管制等。主要參與國家包括中國、俄羅斯、南非、伊朗。其餘金磚成員國可能派出艦艇參訓或以觀察員身分參與。



分析和平意志2026軍演，周世雄認為，該軍事演習由中國主導，目的在“維護海上貿易航線安全，加強聯合行動程序，並深化合作，以支持海上和平安全倡議”。行動以海上秩序的維護及和平為主要訴求，淡化軍事色彩，整體相對中性，這對促使金磚國家由經貿交流擴大到軍事安全協作，是一大嘗試，也有助中國對美國的全球戰略博弈布局。



周世雄指出，該演習試圖建立一個更廣泛的“南方國家”海上合作模式。不同於以往多由地主國（南非）主導，本次演習明確由中國主導。這顯示出解放軍在遠海兵力投射和組織多國聯合軍演能力上的自信，也體現了中國在整合“金磚+”作為安全合作平台的戰略目標。

