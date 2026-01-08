汪志冰：柯P自認坐冤獄　綠白合如下跪投降

藍營台北市議員汪志冰。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北1月9日電（記者 莊亦軒）台灣民眾黨前主席柯文哲日前針對《人工生殖法》修法拜會民進黨“立法院”黨團總召柯建銘，尋求支持，挑起“綠白合”議題。資深中國國民黨籍台北市議員汪志冰接受中評社訪問表示，當初柯文哲被羈押長達一年，自比是“台灣曼德拉”是坐冤獄。如果他真的向綠營靠攏，豈不是向綠營下跪投降。



汪志冰認為，代理孕母入法是藍營對《人工生殖法》持保留意見的地方，這需要經過更多討論形成社會共識。經過大罷免淬鍊出的藍白合作是否面臨挑戰，端看民眾黨主事者的政治智慧。



若是柯文哲帶頭靠向綠營，是否也將鬆動白營支持者選票流向綠營？



汪志冰說，當初柯文哲被羈押長達一年，自比是“台灣曼德拉”是坐冤獄。如果他真的向綠營靠攏，豈不是向綠營下跪投降。他的支持者會不會被打臉，也不是他個人想要靠過去，支持者就會跟進。



柯文哲2日和民進黨團共開記者會，希望可以共推《人工生殖法》。柯文哲直言，“柯建銘什麼都可以搞定”，柯建銘則拋出“希望總預算可以幫忙”。雙方記者會上公開互動融洽，引起外界關注是否民眾黨將轉向綠白合。



汪志冰表示，《人工生殖法》是否納入代理孕母是引起藍營意見分歧的關鍵。藍營對合作持歡迎態度，但身為民意代表有應該要堅守立場、底線。柯文哲的動作是在施壓，暗指藍營如果還觀望保留，民眾黨也可跟綠的好囉。藍營當然也會考慮，會不會影響到我們未來的合作，所以就產生了這樣的一些矛盾。