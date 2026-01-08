中評關注：陳其邁大轉彎跟進蔣萬安　有謀略

民進黨籍高雄市長陳其邁。（中評社 資料照） 中評社高雄1月9日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍台北市長蔣萬安6日宣布國中小學營養午餐將全面免費，掀起各縣市跟進。站在藍營對立面的民進黨籍高雄市長陳其邁8日大轉彎跟進還加碼，勾勒未來2032大選可能是蔣、陳對決的圖像，背後還有英系走自己的路的涵義，值得玩味。



蔣萬安6日宣布國中小營養午餐將全面免費，原本還引發綠營議員質疑“財源從哪來”。高雄市6日也曾說明要維持使用者付費原則，所以不跟進。但值得注意的是，陳其邁8日上午突然宣布跟進此政策，還加碼學校教師行政工作獎金加碼1.5倍，變成重大政治話題。



陳其邁兩天後改變並跟進蔣萬安政策很不尋常，分析背後原因，若以市政表層來說，有政策防守避免執政掉分的效用，因高雄藍營也藉機批評陳其邁“免費”搞雙標，演唱會經濟可零場租，營養午餐卻不行，對陳其邁的代表性政績恐有負面影響。



但特別的是跳脫民進黨的膝反射，一般綠營看到藍營端牛肉政策，第一時間反應就是先批評或反對，譬如台北綠營質疑“財源從哪來？”但陳其邁一方面沒有做政治口水，二方面僅中立表達使用者付費原則，等於是在拔草測風向，畢竟年底就要選舉。



過了一天，全台各縣市應該被問完一輪了，加上輿論討論已發酵，看起來蔣萬安獲得正面評價。這時候陳其邁選擇跟進，而且還加碼，不僅給綠營縣市壓力，也給藍營縣市不得不跟進的壓力，畢竟北高二都要做，誰還敢說不。



那陳其邁鋪陳了什麼政治圖像？第一，蔣萬安是國民黨未來明日之星，可能挑戰大選，陳其邁也是綠營儲君人選。國民黨籍高雄市議員黃紹庭就曾在議會質詢陳其邁時公開認為2032年陳其邁將會對決蔣萬安。這次看來，這個畫面就越來越清晰。