中評鏡頭：近百年古蹟台北郵局展風華

台北郵局。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北1月8日電（記者 莊亦軒）台北郵局是中華郵政於台北市設置的特等郵局，也是中華郵政19個責任中心局之一，其歷史可追溯至1895年成立的第二野戰郵便局。其廳舍位於台北府城北門南側，該建築共有四層樓，兩大一小開面建物現已列為“直轄市”定古蹟。



台北郵局廳舍的位置接近臺北車站，前方面向街道處設有台北北門郵局（台北郵局901支局）提供業務窗口服務，後方則有三棟大樓（非古蹟），為負責督導台北市全市、新北市部分地區（深坑區、石碇區、平溪區）及金門、馬祖地區共172所支局之行政管理中心及郵件處理、投遞之作業中心。



現存台北郵局的外觀是建造於1930年，到了西元1930年代，一方面是受到在西方盛行多年的現代主義建築風格的影響，另外一方面也是因為戰爭氛圍越來越濃厚，所以台灣的建築風格就比較不像先前西方歷史式樣那麼華麗而多變，而是走向簡單線條以及樸實外觀。



台北郵局建造當時正值現代建築萌芽時期，因此臺北郵局採用折衷樣式，在細部上仍有古典之影響，例如立面上有山頭裝飾，牆面出現古典柱頭，室內大廳的天花板上充滿了線腳。



台灣在日據時期的建築風格比日本更多樣、更精彩，有一個原因是在日本推行各種新事物，難免會遇到保守勢力等不同意見的牽制，還有來自“國會”的直接影響，但是在台灣等殖民地，總督府的決策權就大很多，加上受過新式建築的年輕日本建築師，陸續來到台灣一展長才，所以更有發揮空間，可以大膽實驗所學，因此也有學者把台灣在日據時期的建築風格稱為殖民風格。



台北郵局廳舍目前有多個機構共同使用。正面一、二樓為臺北北門郵局，是中華郵政最大的支局；部分空間2009年已移交交通大學作為台北校區使用。

