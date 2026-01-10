羅添宏：美出手委內瑞拉恐引發蝴蝶效應

曾派駐加勒比海的台灣退休外交官羅添宏。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月10日電（記者 盧誠輝）美軍日前入侵委內瑞拉，逮補委國總統馬杜羅夫婦押回美國受審，引發國際爭議。曾派駐加勒比海的台灣退休外交官羅添宏接受中評社訪問表示，美國這次軍事襲擊委內瑞拉控制石油銷售權後，恐會引發蝴蝶效應，尤其是古巴恐將首當其衝，是否會引發加勒比海與中南美洲國家的連鎖效應？有待觀察。



羅添宏，政治大學外交系學士，1983年進入台灣“外交部”工作，2023年退休，曾任駐所羅門群島代表、韓國釜山“總領事”以及“外交部領事事務局副局長”，亦曾派駐菲律賓、斯威士蘭、聖文森等。



羅添宏強調，美國這次軍事襲擊委內瑞拉控制石油銷售權後，恐會引發蝴蝶效應，尤其是古巴恐將首當其衝，因為過去古巴是委國最親密的戰友，但在美國控制委國石油銷售權後，委國不可能再以優惠價格賣石油給古巴，古巴政權是否會因此受到影響與動搖？又是否會引發加勒比海與中南美洲等國家的連鎖效應？有待觀察。



他提到，委內瑞拉位在南美洲的最北端，緊鄰加勒比海，是加勒比海最大的強國，也是全世界石油蘊藏量最多的國家。他曾在2001年到2003年被派駐到位於委內瑞拉北方小島的聖文森，深知聖文森和委內瑞拉兩國的關係很好，委內瑞拉一直用很優惠的價格販售石油給聖文森，也同樣以優惠價格販售給其他跟委國友好的加勒比海和中南美洲國家。



羅添宏分析，美國原本也很仰賴委內瑞拉的石油，但自從委國前總統查維斯在2007年把石油國有化之後，導致許多原本在委國經營的美國石油公司全都被沒收，因此引發美國政府的高度不滿，美國和委內瑞拉的關係也從此急速惡化，這也是美國總統特朗普這次會下令對委內瑞拉軍事襲擊的主因之一，就是希望能夠取得委國的石油銷售權。



事實上這也不是美國第一次軍事襲擊加勒比海周邊的國家。羅添宏回憶，1961年4月，前美國總統甘迺迪因聽信當時CIA（美國中央情報局）局長的話，訓練了幾千名古巴裔的流亡人士，從古巴西南海岸豬玀灣登入發動襲擊，想要推翻當時的古巴總統卡斯特羅，但該行動最後以失敗告終，後來也導致1962年的古巴飛彈危機發生。