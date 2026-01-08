蕭旭岑月底赴陸溝通　鄭麗文可望春節後訪陸

國民黨主席鄭麗文有望在今年上半年訪陸，副主席蕭旭岑（右）將於本月底赴陸溝通細節。（中評社資料照） 中評社台北1月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文上任後全力推動兩岸和解對話，積極準備赴大陸交流。有台灣媒體報導，國民黨副主席蕭旭岑將於1月27日至29日赴北京進行國共論壇。



但據中評社掌握，蕭旭岑確實訂本月底赴北京，並非所謂國共論壇重啟，實際任務是就鄭麗文預計今年上半年訪問大陸的行前溝通細節。鄭麗文訪陸的日期很有可能落在農曆春節後的三月。



蕭旭岑對於媒體報導他將於1月27日至29日赴北京進行國共論壇一事，向中評社回應表示，在鄭麗文上任後，國共兩黨已恢復全面的接觸交流，如果有具體的進展，會再對外報告。



如果鄭麗文訪陸能成行，這將是國民黨繼前主席洪秀柱訪陸後，歷經吳敦義、江啟臣和朱立倫三任主席中斷訪陸的再恢復，有機會讓目前緊張對立氣氛已達高峰的兩岸關係，重開一扇和平之窗。更有2005年時任國民黨主席連戰和平之旅2.0的味道在。



鄭麗文日前接受多個專訪時皆提及，計劃前往大陸訪問，且盼與中共中央總書記習近平會面，她多次強調兩岸和平與對話，是她推動兩岸事務的重要目標，並期望大陸行能為兩岸和平對話帶來正面訊號。