中評關注：兩年條款瀕失守　柯P誠信釀危機

左起陳昭姿、柯文哲、黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨主席柯文哲為黨籍不分區“立委”陳昭姿開了“兩年條款”特例，讓她可以繼續留任推動《人工生殖法》修法引起波瀾。陳昭姿稱她與柯文哲簽的是“代孕條款”拒辭，黨籍“立委”林國成、麥玉珍都已公開表態不滿，一場茶壺風暴蠢蠢欲動。



柯文哲上周五替陳昭姿推動的《人工生殖法》修法納入代理孕母一事，親自奔走藍綠黨團，女綠委仍堅守“代理孕母脫鉤處理”的“行政院”版本，“立法院”衛環委員會8日審查法案，最終以無共識、擇期審查告結。



柯文哲訂9日親自拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜，外界猜測談論主題恐怕不只是《人工生殖法》，很可能也會談論民進黨所在意的總預算案。



依照民眾黨不分區“立委”2年條款，黨主席黃國昌、陳昭姿等7席“立委”須在1月31日請辭，換上另7席。陳昭姿8日卻聲稱，自己簽的不是兩年條款，而是“代孕條款”。言下之意是拒絕在1月底請辭。由於陳昭姿堅持的代理孕母入法遭女性綠委反對，民進黨總召也喬不動，她可能當好當滿“立委”4年，方向已非常清晰。



陳昭姿的特例一出，立刻讓其他乖乖簽辭職書的白委不滿，林國成開嗆“考試及格的要走、不及格的可以留，這什麼邏輯？”、麥玉珍也酸“留下來就會過？”這股黨內茶壺風暴，也擴大到基層有感，民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌在臉書發長文表達，在地黨員提醒，若制度因特定個案而轉彎，基層將開始疑惑過去相信、捍衛的原則，是否還站得住腳？



顯然，柯文哲為陳昭姿開特例一事，已讓民眾黨逐漸形成“凡事盧到柯文哲點頭，條款就能轉彎”的印象，除了讓黨內制度公信力打折外，恐招致外界質疑，連自己定的規則都守不住，還談何改革？談何推倒藍綠？民眾黨2026地方選舉也將危在旦夕。

