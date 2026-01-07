中評關注：蔣萬安免費營養午餐　綠不敢不跟

美國在台協會（AIT）7日發布台北處長谷立言會晤蔣萬安的訊息。（取自AIT臉書） 中評社台北1月9日電（記者 黃筱筠）台北市長蔣萬安6日宣布國中小學營養午餐全面免費，最快9月上路。綠營、高雄市長陳其邁從一開始未接受，最後也跟進。民進黨提名的新北市長參選人蘇巧慧也說支持免費。這項政策當然是基於蔣要爭取連任，但在朝野尖銳對抗，重要法案、預算幾乎都卡住之際，學生免費午餐讓民眾非常有感，也對蔣爭取連任大加分，連綠營都不敢不跟，深怕流失選票。



蔣萬安6日登高一呼宣布台北市國中、小學營養午餐將全面免費，第一時間，綠營在網路帶風向表示，營養午餐不是要免費，而是要改善菜色。如果小孩願意吃，就算加錢都願意。也因此，一開始陳其邁表態是不願意跟進。



但這筆錢對一般家庭來說雖不多，以平均一餐新台幣60到70元估計，家長每年還是可省上萬元支出。台北市之前延續“鮮奶週報－生生喝鮮奶”政策，綠營執政縣市則因鮮奶保存等問題已停止供應，這些費用與福利，看在非台北市的民眾眼裡，難免有差別待遇之感。



尤其，現在“中央”執政又是民進黨，選民難免會質疑為何綠營執政縣市，沒有這些政策等，相對剝奪感加深。這是綠營執政縣市最後就算“拿香跟拜”，也得要跟進蔣萬安政策。



國中小學營養午餐免費政策，並非台北市是首例，桃園市、宜蘭、花蓮、彰化、南投、新竹縣、連江縣、金門縣、澎湖縣與台東縣等都全面免費。但蔣萬安身為北市長，有帶頭作用，加上蔣未來很可能直攻2028大位，連台中市長盧秀燕、陳其邁最後都宣布跟進，這些縣市首長都是未來可能更上一層樓的人。



蔣萬安此時宣布這個政策，讓民眾非常有感，還有幾項原因，首先，當“賴政府”逐年編列創新高的“國防”預算，預計在2026至2033年將投入新台幣1.25兆元。但當空軍F－16戰機失事時，卻發現飛官連防寒衣都沒有，且美國對於台灣軍購項目拖延交貨。

