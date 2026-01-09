柯文哲、韓國瑜今閉門會　王世堅否認出席

綠委王世堅。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／台灣民眾黨前主席柯文哲上周為推動《人工生殖法》納入代理孕母制度，與同黨“立委”陳昭姿到“立院”遊說藍綠黨團及“立委”，並預計在9日下午到“立院”拜訪“立法院長”韓國瑜，全程閉門，除了主要討論的《人工生殖法》以外，由於話題不設限，所以也不排除談總預算案。柯、韓二人的另一位舊識、民進黨籍“立委”王世堅，傳出也主動表達要一同參與拜會。對此，王世堅昨在臉書發3點聲明，否認相關說法。



據悉，柯文哲將在今天下午1時40分到“立法院”拜會韓國瑜，主要仍是為了《人工生殖法》的修法能將代理孕母入法，完成當初延攬陳昭姿進入不分區的約定，與會白委包括陳昭姿、身兼民眾黨團總召的黨主席黃國昌，且“不設限話題內容”，所以也不排除有機會討論到總預算案。但韓柯會面時將全程閉門，不對外公開。但據瞭解，王世堅表達因為與柯文哲、韓國瑜是“舊識”，所以也想一同與會敘舊。



王世堅8日晚間在臉書發文表示，針對今日媒體報導，稱自己“主動要求參與柯文哲主席及韓國瑜院長的敘舊”，這與事實不符。並提出三點回應



1.我是今天下午辦公室接到韓國瑜院長電話邀請，並非主動要求。



2.陳昭姿委員確實有來我辦公室說明人工生殖法，我認為我們台灣確實有需要修法，但社會仍有不同聲音，每一個聲音都應該作為法案內容調整的參考。



3.為避免模糊焦點，阿堅明天將不出席。也在此對韓國瑜院長致歉。