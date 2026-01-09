柯文哲為何留陳昭姿？吳子嘉曝為與綠關係

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲為黨籍不分區“立委”陳昭姿開了“兩年條款”特例，讓她可以繼續留任推動《人工生殖法》修法引起波瀾。針對柯文哲為什麼要留陳昭姿？《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日在網路節目指出，春江水暖鴨先知，陳昭姿跟獨派關係非常良好，因此柯文哲留陳昭姿的目的，就是留下一段跟民進黨的香火緣，對話比較方便。



吳子嘉8日在網路節目《董事長開講》表示，柯文哲留陳昭姿的目的是什麼？陳昭姿開始嗆聲了，說她沒有簽“兩年條款”。但如果“立法委員”沒有簽兩年條款，跟民眾黨將來田無溝、水無流，當然就不理你了，就繼續當他的“立委”。若要把“立法委員”開除，一定要有中央黨部公文發到“中選會”，撤銷名單、更換名單，現在發不出去了，因為沒有辭職書，她沒有辭職，你不能動她，也不能偽造文書，所以你又不能說中央黨部莫名其妙，這個也沒有犯罪，也沒有被黨章處理、沒有黨規處理，你就把人換掉，這是不通的事情。



吳子嘉認為，陳昭姿跟獨派關係非常良好。柯文哲留陳昭姿幹什麼？很簡單，春江水暖鴨先知。他估計，3月26日，柯文哲的判決，按照賴清德現在的概念，10年起跳，衹有判10年以上，才可以排除掉柯文哲選2028。所以柯文哲重出江湖，他3月26日的判刑若10年的話，他唯一的機會，就是綠白合。因此柯文哲留陳昭姿的目的，就是留下一段跟民進黨的香火緣，對話比較方便。