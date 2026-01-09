綠南高初選激戰！郭正亮：藍營有翻盤空間

民進黨日前舉行台南市長黨內初選參選人政見會，陳亭妃（左）與林俊憲握手。（民進黨提供資料照） 中評社台北1月9日電／民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名將於12日到17日進行黨內初選民調決勝負。前“立委”郭正亮8日指出，民進黨在台南、高雄兩市，第一名跟第二名的民調，最後可能差不到2個百分點，民調如此接近，落選方的支持者恐怕不會心服，這就會給國民黨製造機會。



郭正亮8日在政論節目《新聞大白話》中表示，台南市長之戰，中國國民黨籍“立委”謝龍介一定會大失所望，如果是林俊憲出線，賴清德起碼會下鄉助選50次，這是非贏不可的地方。現在看到的民調大部分都是陳亭妃贏，如果這樣還讓林俊憲出線，他怎麼可以不努力。



民進黨高雄市長初選則有綠委賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩、許智傑角逐，4位綠委的民調也各有勝負，未定於一尊。



郭正亮點出，民進黨南、高都有類似的問題，很可能第一名跟第二名，最後搞不好差不到2個百分點，那不就跟彰化一樣。彰化縣陳素月和黃秀芳也差不到2個百分點，人家會心服嗎？這是一樣的問題，國民黨今年的機會搞不好就在這裡。比如國民黨籍“立委”謝衣鳳在彰化可能也是苦戰，可是綠營很可能因為民調很近，所以支持另外一方的選民不一定會心甘情願，不過這個到時候再看。



另外，郭正亮指出，民進黨有好幾個地方，都讓人感覺有一隻神秘的手介入。因為跟幾份他比較信得過的民調相比，結果都不一致，好多份民調真的都不太一樣。