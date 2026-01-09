台軍方“無”字天書成貼圖　名嘴嗆天兵顧立雄

台灣軍方頒布新規定，對外對內公文公報都要標示密等，就算無涉機敏也要標註【無】。被做成〈長官好棒棒〉LINE貼圖。（照:截LINE貼圖小舖） 中評社台北1月9日電／台灣軍方頒布新規定，對外對內公文公報都要標示密等，包括機密的【密】，極機密【極】，絕對機密【絕】，就算無涉機敏也要標註【無】，在記者會上發布的資料，每段落文末也標示【無】。資深媒體人羅旺哲指出，這些外行措施引發軍中憤怒、打擊士氣，甚至把【無】、【密】等標註做成LINE貼圖，當長官變成笑柄，要怎麼帶兵？



羅旺哲8日在《新聞大白話》節目表示，以前班長罵天兵，說“菜（鳥）味”比冰箱打開還要重，現在天兵就是顧立雄，天兵部長。這件事感覺就是顧立雄的意思，他執意要這樣搞，現在很多基層都在抱怨沒事找事，但F－16V失事的事，基層已經夠忙了，還要來搞這些？



羅旺哲提出質疑，機密等級到底要怎麼評斷？如果基層拿到這些資料，是不是要不斷請示高層，高層再請示高高層？一層一層請示上去，不是要花更多時間？顧立雄搞這些東西，感覺是門外漢在搞“國防”專業。顧立雄也不是“國防”體系出身的人，如果這些標註這麼重要，以前邱國正、馮世寬當部長為什麼不搞？“為什麼偏偏到他手上要搞？我自己覺得，他想要立威！”一道命令下去，他要看到發揮效果。



羅旺哲提到，顧立雄想把軍中威望疊起來，沒想到引發軍中官兵的憤怒，甚至還出現LINE貼圖：【無】、【絕】、【極】。旁邊藍委徐巧芯說：“我已經買了！”羅旺哲直呼，這組貼圖非常諷刺，名稱叫〈長官好棒棒〉，裡面有【無】、【密】、【機】、【絕】，還有【廢】、【蛤】、【煩】等。

