李其澤：美國退群潮　將限縮台灣國際參與

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／美國總統特朗普日前宣布將退出66個國際與聯合國機構，並稱這些組織“與美國國家利益背道而馳”。這種門羅主義作風，對原本就依靠美國的、被國際孤立的台灣，更不是好消息。彰化師大副教授李其澤指出，雖然目前還不是孤立主義，但若特朗普持續抽身，台灣在國際的政治支持與發展空間將會受到限縮，特別是美國退出後，中國大陸在組織中的影響力將會更進一步。



根據《中時新聞網》報導，彰化師大副教授李其澤指出，多達66個國際與聯合國相關組織，涵蓋了氣候、性別、人權、發展、貿易與治理等領域，標誌著美國外交路線正從“制度型霸權”明確轉向一種帶有新門羅主義色彩的孤立主義。這種政策不僅是對多邊主義的不信任，更是對國際組織本身正當性的全面回撤。



他說，長期以來，台灣能否以觀察員、特邀或技術性身分參與世界衛生、航空安全、氣候治理等國際組織，關鍵不在制度條文，而在於美國是否願意動用其政治影響力替台灣“撐開空間”。一旦美國選擇退出或弱化這些組織平台，其對台灣參與國際組織的“政治支持”便自然失效。



更嚴峻的是，特朗普退出的不只是象徵性組織，而是一整套以聯合國為核心的規範型國際秩序。當美國不再扮演規則維護者，甚至將氣候、性別、發展與人權視為“覺醒政治”。對台灣而言，這意味著原本僅存的“功能性參與”國際組織的空間，將面臨更大的壓縮，這對台灣而言，既是外交挑戰，也是對現存“多邊參與國際組織”策略的迫切警訊。

