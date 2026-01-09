柯P2015南下見賴　謝龍介：當年就埋殺機

藍委謝龍介。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／曾任台灣民眾黨創黨主席柯文哲攝影官的潘俊霖8日爆料，2015年時任台北市長的柯文哲南下拜會時任台南市長的賴清德，請益市政與議會應對，賴清德曾明確拒絕拍照。潘俊霖感嘆，這段善意結果換來柯文哲多年來對賴清德的冷嘲熱諷“連吃飯都繫領帶，椅子只敢坐三分之一”。中國國民黨籍“立委”謝龍介認為，賴清德從柯文哲2014年當選台北市長後，2015年年初就已經埋下殺機。



藍委謝龍介8日在《國民大會》政論節目中質疑，2015年柯文哲怎麼會是素人？今天會造成賴清德跟柯文哲這麼大的嫌隙，是賴清德從柯文哲2014年當選台北市長後，2015年年初就已經埋下殺機。當時賴清德以將近73%得票率連任台南市市長，打破所有的紀錄。但是所有媒體披露的頭版頭，全部都是柯文哲，每天新聞一出來就是柯文哲“嗡嗡嗡”的新聞。當柯文哲騎著腳踏車到台南時，所有民進黨的公職人員都跑去跟柯文哲合照，沒有人理會賴清德。那時賴清德被柯文哲弄得滿臉豆花，怎麼會說柯文哲去請益賴清德呢！



謝龍介認為，那時候的柯文哲如日中天，柯有點看不起賴清德。但是到了2017年，賴清德接任“行政院長”，就不一樣了。賴清德是院長就有光芒了，所以他們兩人關係出現微妙的變化。後來直到柯文哲專打民進黨新潮流派系，也就是說柯與民進黨都是朋友，但新潮流除外。賴柯兩人的樑子就越結越深了。