總預算僵局難解　藍白轟“政院”雙標和情勒

民眾黨委員劉書彬。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月8日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”的“國是論壇”上，藍白“立委”針對“中央政府”總預算僵局，集體砲轟“行政院違法未編預算”並訴諸情緒勒索。在野“立委”駁斥“T－PASS斷炊”說法，指出公路總局早已確認運作無虞，藍營縣市亦承諾先行墊付。此外，台“主計總處”突襲式調整縣市財力分級，將努力還債的台東、雲林調升等級導致補助減少，卻讓台南、高雄降級獲取更多資源，被質疑是“懲罰財政資優生”的雙標手段。



此爭議源於2026年度“中央政府”總預算案在“立法院”卡關。“行政院”近期頻頻示警，若預算未過，包括軍公教調薪、通勤月票（T－PASS）及育兒津貼等民生支出將面臨斷炊危機。然而，在野黨團堅持立場，認為行政部門未依據“立法院”三讀通過的法律編列相關經費，才是導致預算無法實質審查的主因。



台灣民眾黨籍“立委”劉書彬指出，民進黨政府明知《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》已生效，卻未將依法應調高的薪資待遇編入2026年總預算。她認為“行政院”違法在先，反過來指責在野黨阻擋預算，根本是公然逃避法律責任。中國國民黨籍“立委”洪孟楷隨後呼應，強調總預算僵局存乎一念之間，行政部門只需“依法編列、依法審查”，不需透過下鄉宣講來製造朝野對立與仇恨。



針對“行政院”宣稱總預算沒過將導致T－PASS通勤月票斷炊，劉書彬與中國國民黨籍“立委”張智倫接力駁斥。張智倫痛批執政黨只剩下情緒勒索，並指出公路總局早在去年底就表示T－PASS可正常購買使用。他強調，面對中央行政怠惰，北北基桃四位首長已表態將由地方先行墊付，以維護通勤族權益，這恰好證明了國民黨執政縣市將人民放在第一位。

