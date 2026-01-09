陳昭姿拒辭鬧內訌　民眾黨代表喊話柯P

左起白委陳昭姿、民眾黨創黨主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲鬆動不分區“兩年條款”，願讓“立委”陳昭姿拚完《人工生殖法》修法後再辭職，引發其他要卸任的白委麥玉珍、林國成等不滿，陳昭姿則稱自己簽的是“代孕條款”非兩年條款，態度堅決。反對為一個人開例的黨代表楊大緯日前發Email給柯文哲，盼柯聽見不同聲音。



反對“兩年條款”出現特例的民眾黨新竹縣黨代表徐勝凌昨天表示，基層焦慮在“支持法案”與“遵守制度”是否能同時被堅持，若今天為一個委員破例，明天類似情況再出現時，是否還能堅持原則？另一位



徐勝凌8日晚間於臉書發文表示，自己稍早收到新竹在地黨員私訊，表達高度認同陳昭姿在“代理孕母”法案上的努力與專業，也理解這項法案的重要性，但真正擔心的不是法案本身，而是制度會不會因此被鬆動，該黨員表達“兩年條款是黨代表大會通過的決議，就應該貫徹到底；即便委員不在其位，黨也應該承諾把這個法案完成。”如果制度因為特定個案而轉彎，基層會開始困惑“我們過去所相信、所捍衛的原則，是否還站得住腳”。



徐勝凌提及，自己對陳昭姿衹有尊敬，陳在《人工生殖法》以及代理孕母議題上的投入與堅持，是民眾黨在“立院”非常重要的價值展現，個人也明確支持代理孕母入法，這是一個超越黨派、回應時代需求的進步方向，這一點沒有任何模糊空間。



徐勝凌指出，但基層的焦慮在於，“支持法案”與“遵守制度”是否還能同時被堅持，制度從來不是冰冷規則，而是政黨能否被長期信任的根本，當初訂下“兩年條款”是為了讓更多優秀的人才有機會進入“國會”歷練，也是民眾黨對選民所做出的公開承諾，“基層所擔心的是，如果今天因為一位我們都非常尊敬、也非常重要的委員而破例，那麼明天當類似情況再次出現時，我們是否還能堅守原則？”

