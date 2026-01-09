王金平：國共論壇有助兩岸緩解

中國國民黨最高顧問王金平受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月9日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文上任後積極表達訪陸意願，傳出國共論壇將於27至29日在北京舉行，由副主席蕭旭岑率團出席。前“立法院長”、中國國民黨最高顧問王金平9日表示，若國共之間能恢復交流溝通，對兩岸情勢應有緩解作用。



王金平9日出席1111人力銀行舉辦的幸福企業頒獎典禮前受訪指出，自己雖為國民黨最高顧問，但未參與黨部籌劃，因此目前對論壇具體安排並不清楚。不過他強調，只要能維持交流、對話與互動，對兩岸情勢的緩解應該都有幫助。



被問及國共論壇重啟是否會成為兩岸“融冰契機”？王金平回應，兩岸若能建立良性溝通，對國民黨與台灣社會整體都有正面助益。黨中央必定經過詳細評估分析，才會決定此舉方向，“尊重他們的做法”。



媒體追問，此時赴陸是否可能影響選舉？王金平表示，黨中央一定有周全的考量與時機掌握，相信會以有助於兩岸緩和、對選情亦有助益為前提推動。



記者進一步問及“立法院”近期的“綠白合”動向，台灣民眾黨創黨主席柯文哲與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘為推《人工生殖法》修法進行討論，但目前仍卡關，柯文哲今又將拜會國民黨籍“立法院長”韓國瑜。



王金平回應指出，這主要涉及各黨團內部的溝通與共識，特別是民進黨內部仍有委員持不同意見，需要再經過充分協調，朝野政黨還需要討論。