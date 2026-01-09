新住民與陸配依親權益不同　白委批一國兩制

白委麥玉珍。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月9日電（記者 俞敦平）在今日“立法院”的“國是論壇”上，台灣民眾黨籍“立委”麥玉珍重砲抨擊現行制度對外籍配偶與大陸籍配偶存在“一國兩制”的差別待遇，特別是在父母來台依親的權益上，大陸配偶父母可申請定居，外籍配偶父母卻僅能探親，嚴重阻礙新住民家庭盡孝與團聚。中國國民黨籍“立委”林倩綺亦針對原住民身分修法後造成的認同危機提出警訊，呼籲政府在處理不同族群的身分權益時，不應讓人民陷入權益受損的懸崖。



台灣新住民人口日益增加，但因適用法律不同——外籍配偶適用《國籍法》與《入出國及移民法》，大陸配偶則適用《兩岸人民關係條例》，導致兩者在取得身分證年限、放棄原國籍程序以及親屬來台權益上長期存在標準不一的現象。此外，原住民身分法在“憲法”法庭判決後的修法，改以姓名為認定核心，也衍生出新的身分存續問題。今日論壇上，“立委”們分別針對這些制度性的不公與疏漏提出質詢。



麥玉珍指出，新住民不是自稱，而是法律認定的身分，但同樣是“中華民國”國民，卻因出生地不同而遭遇“雙標”對待。她舉例，外配放棄原國籍有完整行政配套，陸配卻面臨制度卡關；更令基層無法接受的是父母依親權利的不對等。麥玉珍指出，陸配父母目前可依規定申請來台“定居”，然而外配父母卻被排除在外，即便今年探親期限延長至一年，仍與定居權有天壤之別。

