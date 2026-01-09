拚新北市長　劉和然：選舉像跑馬拉松

新北市副市長劉和然接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月9日電（記者 張穎齊）2026年新北市長選戰逐漸升溫，表態角逐的中國國民黨籍新北市副市長劉和然9日表示，選舉就像“跑馬拉松”，他會依照節奏，市政仍是重中之重，不宜提早太過聚焦選舉。



目前表態參選新北市長者，包括國民黨籍台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，以及台灣民眾黨主席黃國昌，將對上民進黨徵召的“立委”蘇巧慧，四方態勢備受關注。



劉和然9日出席1111人力銀行在台北寒舍艾美酒店舉辦的幸福企業頒獎典禮時受訪表示，選舉就像跑馬拉松，他會依照節奏，目前市政仍是重中之重，市民最需要的是市政發展，太早聚焦選舉會影響市政推動。



媒體問到民眾黨主席黃國昌下午也將出席活動，如何看競爭對手？劉和然表示，他非常尊重每一位有志參與公共事務的人，選舉是一場長程賽，不在於誰先起跑，而在於誰能穩健地跑到最後。



至於國民黨籍台北市長蔣萬安近期提出“學生營養午餐全面免費”政策，劉和然回應，教育政策應持續盤點、滾動檢討，家長最關心的是孩子的健康與成長，他認為應在適當時機逐步完善制度，確保資源分配公平有效，義務教育從9年延伸至12年，政府在推動各項教育福利時，應兼顧財政永續與教育品質。