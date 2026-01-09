蔣萬安掀營養午餐免費風潮　綠參選人都跟進

綠委何欣純接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月9日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台北市長蔣萬安日前喊出“國中小營養午餐免費”政策，立刻掀起一陣藍綠六都市長跟進風潮，包括國民黨籍台中市長盧秀燕、民進黨籍高雄市長陳其邁。連帶著，民進黨確定提名參選2026台中市長的“立委”何欣純、有意角逐台南市長的“立委”林俊憲9日受訪時也都贊同國中小營養午餐全面免費政策。



蔣萬安日前喊出“國中小營養午餐免費”，六都中，國民黨籍桃園市長張善政指出，桃園早在2023年就率先推出該政策，樂見更多縣市跟進；盧秀燕、陳其邁則跟進宣布國中小營養免費政策。



不過，國民黨籍新北市長侯友宜、民進黨籍台南市長黃偉哲則未表態跟進，侯友宜稱，會做好適時調整，而黃偉哲則批評北部縣市用此方式炫富，造成其他縣市困擾，而在陳其邁宣布跟進後，黃偉哲則坦言確實對台南形成壓力，會好好思考及完整評估財政承受度再做決定



何欣純9日接受媒體訪問表示，應該補助國中小營養午餐免費政策，由政府來支出，重點不僅僅是免費，而是要讓孩子吃得好，無論是營養午餐的品質或食安方面，都是市府未來的責任。她主張，不分公私立的孩子，國中小營養午餐都應該統統免費。



林俊憲說，去年11月他就提出未來的競選政見，其中就有台南市國中小學童營養午餐免費，他可能是最早提出來的，且是有根據的，因台南市營養午餐94%都是由學校廚房供應，並不像其他縣市般叫便當，從食材採買到處理，台南市的營養午餐成本也算是最低、最合理的，也是有能量讓小孩子的營養午餐免費。