林國成低調避談陳昭姿　只說服從黨規定

林國成。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電（記者 鄭羿菲）前台灣民眾黨主席柯文哲2日為白委陳昭姿力推的《人工生殖法》掛鉤代理孕母條款，奔走藍綠黨團，甚至為陳昭姿將“兩年條款”改為“代孕條款”。民眾黨籍“立委”林國成9日一改開嗆態度，他僅低調地說，不分區“立委”服從黨的意志，黨如何做，不予置評，衹有一句話“服從”。



當媒體追問，陳昭姿若因代理孕母未通過而留任“立委”，是否公平？林國成則說，這要問黨部，他只知道遵守黨內規定，至於是否公平，由社會評斷，他該做的已經做了，其他不予置評。媒體再度追問，是否知道所謂的代孕條款？



林國成擺擺手說，這要問中央黨部，他不是承辦人。



柯文哲也預定9日下午拜會中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜。林國成受訪時表示，拜訪韓國瑜主要是因為人工生殖法，要拜託韓國瑜協調。



柯文哲上周五替陳昭姿推動的《人工生殖法》修法納入代理孕母一事，親自奔走藍綠黨團。“立法院”衛環委員會8日審查法案，由於攸關綠白合作的空間，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘2度下令法案8日要出委員會，但女綠委仍堅守“代理孕母脫鉤處理”的“行政院”版本，最終以無共識、擇期審查告結。



對於柯文哲為陳昭姿鬆動兩年條款制度，已引起黨內茶壺風暴。林國成7日在政論節目中表示，如果用“個案沒有通過”就可以留任，考試及格的人就要卸任、考試不及格人就要留任，基本上外面看起來是不太符合邏輯；白委麥玉珍6日於媒體群組指出，若留下來就一定會過，那過去未能完成的法案，是否拉長任期就能自動通過？