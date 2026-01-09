退警護年金揚言告官方　國民黨力挺做後盾

退警總會與國民黨共同舉行“捍衛權利，依法提告！退休警消年金共同訴訟”記者會。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月8日電（記者 莊亦軒）“行政院”未依《警察人員人事條例》編列提升警消人員所得替代率的預算，退休警察人員協會總會9日在國民黨中央黨部舉行記者會。中國國民黨文傳會主委、“立委”吳宗憲表示，民進黨政府對美軍購無上限，對美談關稅毫無底線。對自己人民卻斤斤計較。警界出身的國民黨籍前“立委”游毓蘭表示，警察面對的是一個不守法的政府。



民進黨政府鐵心不執行停砍年金等修法，“立法院”會日前三讀通過“公務人員退休資遣撫卹法”第37條、第38條及第67條等條文，停砍公教人員年金，“行政院長”卓榮泰宣布副署後聲請“釋憲”。“考試院”表示，院會同意向“憲法”法庭遞狀聲請“釋憲”及暫時處分；在“憲法”法庭作出判決前，將秉於“憲法”職權及相關法律規定進行後續處理。



律師蔣宗佑表示，“行政院”以申請“憲法”訴訟為由不編列預算，但“憲法”法庭尚未接受。代表本法目前還有效力，並且“憲法”判決的效果都是向後發生效力。在判決出爐以前，應依照現行有效法律撥付退休金。



退休警察人員協會總會與中國國民黨9日在中央黨部舉行“捍衛權利，依法提告！退休警消年金共同訴訟”記者會。吳宗憲、游毓蘭、中國國民黨發言人江怡臻、退警總會榮譽總會長耿繼文、退警總會總會長黃啟澤、前分局長蔡進閱、律師蔣宗佑共同出席。



吳宗憲表示，退休警消人員常向他吐苦水，一輩子為了政府犧牲奉獻，甚至因為輪班的關係身體都搞壞了。沒想到老的時候，政府就把他們當成免洗筷。警察執法了幾十年，他們面對的卻是一個不守法的政府。颱風天大家在家裡避災的時候，警察還是要出勤巡邏。發生大火大家逃難的時候，消防要朝著大火的方向前進。



針對退警等的提告動作，吳宗憲說，將雙軌並行先提復審確認給付義務機關後，再提一般給付自訴。國民黨成立的“司法正義律師團”有許多律師願意站出來，所產生的費用也將協助負擔。



游毓蘭表示，“行政院”無視“國會”、法律，揮刀砍向退休警消的生計與尊嚴。政府刻意混淆視聽，把原本延後支付的薪資抹黑成社會福利，扣上不義之財的帽子，這不是改革是政治卸責。如果“行政院”可以選擇性執法，台灣還有民主法治嗎？當年輕人看到前輩們退休後的處境，要他們如何去相信這個國家。結果已經發生了，國考報考人數斷涯式下滑，警大、警專招生一年比一年困難。

